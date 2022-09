A Liga da Justiça vai aparecer em Adão Negro? The Rock responde

Dwayne Johnson, astro de Adão Negro, comentou sobre a presença de personagens da Liga da Justiça em seu filme.

O filme trará para as telas um personagem absurdamente poderoso da DC, o Adão Negro era um escravo no antigo Egito, até que recebeu os poderes de um deus. No filme veremos o personagem enfrentar vilões da DC como Sabbac e a organização Intergang. Mas nos trailers também vemos que o anti-herói também será alvo da Sociedade da Justiça.

A Warner está colocando seu novo filme como um marco dentro dos filmes da DC, o que aumenta as expectativas de vemos outros personagens importantes do universo compartilhado. Johnson foi questionado diretamente sobre a presença de membros da Liga da Justiça no filme, ao que não confirmou nem negou, dizendo:

“Eu posso dizer para você que nós vamos ter que esperar para ver!”

Com as falas sobre o Adão Negro mudar a hierarquia de poder dentro da DC, vários rumores apontam para um retorno do Superman de Henry Cavill no filme de The Rock. A presença de apenas um membro da Liga, com uma participação pequena no longa é a mais provável, já que algo diferente disso dificilmente estaria de baixo dos panos por tanto tempo.

Mais sobre Adão Negro

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira