Adão Negro: Teaser mostra batalha com a Sociedade da Justiça

Um novo teaser para TV mostrou um pouco mais de Adão Negro, no vídeo vemos o personagem de Dwayne Johnson em cenas de luta contra a Sociedade da Justiça.

Em outros vídeos já vimos que esses personagens irão ter confrontos no filme, o grupo de heróis tentará convencer o anti-herói milenar à ajudá-los quando uma nova ameaça aparece. O Senhor Destino deixa claro para Adão Negro: “Você pode ser o destruidor deste mundo, ou seu salvador.”

Durante o evento que revelou um dos trailers do filme, o ator Aldis Hodge, interprete do Gavião Negro, animou o público dizendo que em Adão Negro, teremos uma visão da Sociedade da Justiça que agradará tanto quem já ama a equipe, quanto quem está chegando agora.

“Se você é um fã, você terá o que quer, terá o que você precisa. Se você não é um fã, se você não sabe nada sobre isso, você vai entender tudo que você precisa saber sobre isso, e vai se tornar um fã.”

Veja o novo teaser do aguardado filme da DC:

BLACK ADAM – TV SPOT pic.twitter.com/ypdy3unheV — DC Film News Media (@DCFilmNewsMedia) September 25, 2022

Mais sobre Adão Negro

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

