A Mãe: Jennifer Lopez quer vingança em trailer na Netflix

Jennifer Lopez é a estrela do novo filme da Netflix, A Mãe. Um dia depois da atriz compartilhar pôsteres da obra, a plataforma de streaming divulgou o trailer do vindouro longa-metragem.

“A VINGANÇA DE UMA MÃE. Uma assassina sai de seu esconderijo no Alasca para resgatar a filha que foi obrigada a abandonar anos atrás. Neste Dia das Mães, não perca A MÃE, com Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal”, diz a descrição do vídeo.

Pelo que vemos na prévia, podemos esperar bastante intriga, ação e suspense no filme com Jennifer Lopez.

Veja o trailer de A Mãe, abaixo.

Mais sobre A Mãe

A Mãe conta a história de uma assassina mortal com uma identidade secreta e sombria. Ela parece ter vivido em isolamento, fugindo para sempre das sombras de seu passado.

Ela estava vivendo uma vida em fuga de assassinos contratados, mas eles encontraram sua fraqueza final: uma filha que ela havia desistido anos antes.

Enquanto ela pretende manter sua filha a salvo de uma vida de crime, violência e perigo, ela não tem escolha a não ser sair das sombras.

O filme é estrelado por Jennifer Lopez, Joseph Fiennes (Shakespeare Apaixonado, The Handmaid’s Tale) e Lucy Paez.

O restante do elenco inclui Omari Hardwick (Kick-Ass), Gael Garcia Bernal (Mozart in the Jungle), Paul Raci (Sound of Metal), Jesse Garcia (Os Vingadores) e Yvonne Senat Jones.

Niki Caro dirige A Mãe depois de recentemente dirigir o remake live-action de Mulan, do Disney+. Misha Green (Lovecraft Country) escreveu o roteiro original, com Peter Craig lidando com as revisões mais recentes.

A Mãe estreia em 12 de maio na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.