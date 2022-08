A Maldição de Bridge Hollow: Filme com astro de As Branquelas ganha foto

A Maldição de Bridge Hollow, novo filme com o astro de As Branquelas ganhou suas primeiras imagens.

Com a produção a Netflix, Marlon Wayans vai estrear o longa-metragem que vai se passar durante o Halloween (via Netflix).

Wayans vai interpretar o pai da personagem de Priah Ferguson, e ambos precisam se aventurar após a decoração do Dia das Bruxas ganhar vida na cidade.

Além disso, as imagens ainda apresentam outros personagens, que devem ter conexão com os protagonistas do longa-metragem.

Veja as imagens, abaixo.

Nova comédia de terror

A Maldição de Bridge Hollow será estrelada por Marlon Wayans, Priah Ferguson, Kelly Rowland, Rob Riggle, John Michael Higgins, Nia Vardalos, Lauren Lapkus, Holly J. Barrett, Myles Perez, Abi Monterey e Helen Slayton-Hughes.

“Pai e filha que se unem para enfrentar uma ameaça sobrenatural que está assombrando sua cidade natal”, diz a descrição do streaming.

Jeff Wadlow é o diretor. Todd Berger e John R. Morey escrevem o roteiro.

A Maldição de Bridge Hollow estreia em 14 de outubro, na Netflix.

