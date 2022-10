A Maldição de Bridge Hollow: Filme da Netflix mistura terror e comédia

A Netflix recheou o cronograma de outubro com filmes e séries temáticos de Halloween. Um desses é A Maldição de Bridge Hollow, que chega à plataforma em 14 de outubro.

Dirigido por Jeff Wadlow, de Kick-Ass 2 , a nova comédia segue uma dupla de pai e filha enquanto lutam para salvar sua cidade de uma maldição maligna que dá vida às decorações de Halloween – com resultados desastrosos.

No filme, Marlon Wayans, de As Branquelas, é um professor de ciências que não acredita no sobrenatural, mas tudo isso está prestes a mudar depois que ele e sua família se mudam do Brooklyn para Bridge Hollow e uma maldição é acidentalmente desencadeada.

Então, se você está procurando algo assustador, mas não muito, neste Halloween, A Maldição de Bridge Hollow pode ser o entretenimento perfeito.

O filme recebeu uma classificação de TV-14 (para maiores de 14 anos), o que significa que é adequado para a maioria do público, no entanto, alguns materiais podem não ser apropriados para crianças menores de 14 anos devido ao fato de haver alguns temas de terror.

Mais sobre A Maldição de Bridge Hollow

O comediante Marlon Wayans e Priah Ferguson, de Stranger Things, lideram o elenco de A Maldição de Bridge Hollow, e eles se juntam a outros grandes nomes.

A estrela pop Kelly Rowland, a atriz de Good Girls Lauren Lapkus e Dave Sheridan de Todo Mundo em Pânico estão todos no elenco também.

No Instagram, Kelly Rowland compartilhou notícias do projeto e disse aos fãs: “Nós nos divertimos muito filmando A Maldição de Bridge Hollow.

A Maldição de Bridge Hollow chega em 14 de outubro à Netflix.

