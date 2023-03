A Pequena Sereia não vai apenas deixar o oceano por um garoto, diz estrela do filme

Halle Bailey, a intérprete de Ariel no filme live-action de A Pequena Sereia, confirmou que o filme será uma versão feminista da icônica personagem.

“Estou muito empolgada com a minha versão do filme porque definitivamente mudamos essa perspectiva de apenas ela querer deixar o oceano por um garoto”, disse a atriz em entrevista à revista Edition.

Continua depois da publicidade

“O filme é muito mais do que isso”, continuou. “É sobre ela mesma, seu propósito, sua liberdade, sua vida e o que ela quer … Como mulheres, somos incríveis, somos independentes, somos modernas, somos tudo e muito mais. E estou feliz que a Disney esteja atualizando alguns desses temas”, finalizou.

Recentemente, Bailey respondeu aos ataques racistas que sofreu por conta de sua escalação para o papel. “Como uma pessoa negra, já esperava isso e não é mais um choque”, disse a atriz.

Halle Bailey como Ariel no live-action de A Pequena Sereia

Mais sobre A Pequena Sereia

A Pequena Sereia é um vindouro filme musical de fantasia dirigido por Rob Marshall a partir de um roteiro de Jane Goldman e David Magee.

Produzido pela Walt Disney Pictures, trata-se de uma adaptação em live-action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome, vagamente baseado no conto de Hans Christian Andersen.

O filme é estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy (como Ursula), com Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina em papéis de voz.

Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda produzem, com este último também tendo sido o responsável pela criação de novas canções.

A Pequena Sereia estreia em 26 de maio de 2023. Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir a animação original.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.