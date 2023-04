A Pequena Sereia salva Eric em pôsteres do filme

A estreia de A Pequena Sereia se aproxima e o live-action da Disney ganhou novos pôsteres, que destacam alguns momentos chave do filme.

Em um deles, vemos uma foto da sequência em que Ariel salva Eric no mar, momento em que eles se conhecem (embora ele esteja desacordado).

Já outro pôster mostra ela nadando em direção à superfície, com linguado ao lado dela.

Recentemente, Bailey respondeu aos ataques racistas que sofreu por conta de sua escalação para o papel. “Como uma pessoa negra, já esperava isso e não é mais um choque”, disse a atriz.

A Pequena Sereia é um vindouro filme musical de fantasia dirigido por Rob Marshall a partir de um roteiro de Jane Goldman e David Magee.

Produzido pela Walt Disney Pictures, trata-se de uma adaptação em live-action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome, vagamente baseado no conto de Hans Christian Andersen.

O filme é estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy (como Ursula), com Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina em papéis de voz.

Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda produzem, com este último também tendo sido o responsável pela criação de novas canções.

A Pequena Sereia estreia em 26 de maio de 2023. Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir a animação original.

