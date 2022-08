A Saga do Multiverso da Marvel está em apuros, mas não pela razão que você imagina

Durante a San Diego Comic-Con 2022, a Marvel Studios divulgou o cronograma da Saga do Multiverso, que culminará em Vingadores: Guerras Secretas. Há, no entanto, um grande problema que assola essas vindouras fases do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Assim como a Saga do Infinito, a Saga do Multiverso culminará com dois filmes dos Vingadores, ambos lançados em 2025.

Antes de Vingadores: Dinastia Kang e Vingadores: Guerras Secretas, no entanto, ainda haverá mais de uma dúzia de filmes e séries a serem lançados, e alguns desses ainda estão para ser devidamente anunciados por Kevin Feige e sua equipe.

Esses próximos projetos continuarão a montar algumas linhas de enredo surgindo no final da Fase 6, e, além disso, todos esses projetos estrearão nos próximos dois anos e meio.

Embora isso signifique que não haverá nenhuma escassez de conteúdo do MCU no futuro próximo, não é exatamente uma boa notícia para um lado específico da indústria do entretenimento.

Efeitos visuais em crise

De acordo com algumas fontes, a indústria de efeitos visuais (VFX) está supostamente deprimida após os anúncios da Fase 5 e fase 6 do MCU na San Diego Comic-Con, devido à carga de trabalho que enfrentarão nos próximos anos.

Isso pode significar grandes problemas para a Marvel Studios avançar na Saga do Multiverso. À medida que os próximos projetos do MCU se tornam cada vez mais dependentes de CGI com histórias que se baseiam no multiverso em expansão ou com personagens usando magia como Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) e Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), a Marvel Studios precisará dos serviços das casas VFX agora mais do que nunca.

Dada a sua reputação, no entanto, os artistas podem não estar mais ansiosos para trabalhar com a Marvel Studios. Enquanto isso, aqueles que seriam forçados a abordar novos filmes e programas do MCU poderiam ser desmotivados, o que, por sua vez, poderia refletir negativamente sobre sua qualidade de trabalho.

Considerando as condições de trabalho supostamente estressantes da Marvel a que estão sujeitas e a compensação menos que ideal por todo o seu trabalho duro, essas casas de VFX não poderiam realmente ser responsabilizadas se este cenário se concretizar.

Antes do painel da Comic-con, a Marvel Studios já recebeu reação de artistas da VFX que criticaram as más condições de trabalho a que são submetidos ao trabalhar em projetos do MCU.

Um ex-artista da Marvel lembrou que colegas “quebraram” por serem sobrecarregados, o que forçou alguns deles a mudar completamente de indústria. Entrar nas fases 5 e 6 do MCU com uma indústria VFX queimada deve preocupar a Marvel Studios.

Sem suas contribuições eles correm o risco de lançar filmes e séries com visuais fracos, algo pelo qual eles já são constantemente criticados.

Os filmes e séries da Marvel podem ser assistidos por meio do Disney+.

