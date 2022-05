A tocante história de amor que todo mundo está vendo na Netflix

Marcado por um belíssimo cenário e uma emocionante trama romântica, Toscana está fazendo o maior sucesso na Netflix. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da plataforma, o longa já supera grandes hits do streaming e garante uma posição de destaque no Top 10 de vários países.

O filme é garantia de emoção até mesmo para os espectadores mais durões. Embora tenha o nome Toscana – uma famosa região da Itália – o filme é uma produção dinamarquesa.

Toscana é um projeto do cineasta Mehdi Avaz. Além de dirigir o longa, ele também produz o roteiro da história, junto com Nikolaj Scherfig.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história emocionante e o elenco de Toscana na Netflix; confira.

Conheça o romântico filme Toscana na Netflix

Bucólico, sutil e cheio de romance, o clima do filme Toscana pode ser comparado ao de outros sucessos da Netflix, como o k-drama Trinta e Nove e o longa americano A Caminho do Verão.

A premissa de Toscana é muito simples: um chef de cozinha dinamarquês se apaixona por uma mulher em meio aos icônicos cenários da região italiana.

“Um chef dinamarquês vai à Toscana vender os bens que herdou do pai, mas conhece uma mulher inspiradora que o faz repensar a vida e o amor”, afirma a sinopse de Toscana na Netflix.

No filme, o diretor Mehdi Avaz mistura a jornada pessoal do protagonista com uma verdadeira carta de amor à Itália.

Em Toscana, os espectadores podem viajar pelos campos rurais da Itália e salivar com os sabores da culinária do país.

A trama do romance começa quando Theo – um famoso chef de cozinha da Dinamarca – herda uma villa na região da Toscana.

Depois de passar anos afastado do pai, Theo é forçado a viajar à Itália para avaliar o estado da herança.

Seu objetivo é bastante simples: precificar a propriedade, vendê-la e retornar à Dinamarca bem mais rico.

Entretanto, ao chegar à Toscana, Theo se apaixona pelos cenários da região. Ele decide passar um tempo na propriedade do pai e aproveitar todos os prazeres do paraíso italiano.

O protagonista não demora a desenvolver uma grande conexão com a jovem Sophia, uma mulher que o incentiva a encarar a vida com outros olhos.

A grande popularidade de Toscana já pode ser comparada à de outro sucesso da Netflix: o drama romântico Ainda Estou Aqui.

O elenco de Toscana é formado por atores dinamarqueses e italianos. Todos eles dão um show no longa.

Theo, o protagonista do filme, é interpretado por Anders Matthesen. Sophia, seu par romântico, ganha vida pela interpretação de Cristiana Dell’Anna.

Toscana já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

