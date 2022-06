Acima das expectativas, Top Gun 2 pode chegar ao bilhão em bilheteria

O público estava ansioso por Top Gun: Maverick (Top Gun 2), mas ninguém poderia ter imaginado que se tornaria um sucesso tão grande.

De acordo com a Variety, a arrecadação mundial está em mais de US$ 747 milhões.

Continua depois da publicidade

Se continuar nesse ritmo, Top Gun: Maverick (Top Gun 2) pode, em breve, superar a barreira do bilhão.

Isso representa um sucesso extraordinário, principalmente porque, apesar de ser a sequência de um clássico do cinema, Top Gun: Maverick (Top Gun 2) não faz parte de nenhuma grande franquia.

Outra sequência pode chegar em breve

Acredita-se que uma outra sequência possa ser anunciada em breve, depois desse grande sucesso de bilheteria.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) teve uma recepção positiva tanto com a crítica quanto com o público, com muitos considerando que consegue superar até mesmo o primeiro longa-metragem.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) é estrelado e produzido por Tom Cruise, um dos maiores astros de sua geração em Hollywood.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.