Adão Negro: Astro indica presença de mais heróis no filme

O astro de Adão Negro, Dwayne Johnson, indicou a presença de mais heróis no novo filme da DC.

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, e que estreia neste mês de outubro, o longa-metragem vai introduzir a Sociedade da Justiça e o Adão Negro ao DCEU.

Rumores sugerem a presença do Superman na produção, e o estúdio mantém o segredo bem guardado. No entanto, The Rock indicou que o filme contará com mais origens de alguns heróis (via ScreenRant).

“Preste atenção naqueles que ainda não são super-heróis. Fique atento a essas pessoas também”, indicou o ator.

Ele não cita diretamente alguém, mas possivelmente está falando de Ísis, personagem de Sarah Shahi. A atriz vai interpretar Adrianna Tomaz, que lidera um grupo que luta contra a Intergangue, uma das ameaças do filme.

Nos quadrinhos, ela acaba se tornando na super-heroína Ísis, que possui um romance com o Adão Negro e fica ao seu lado em Khandaq.

Mais sobre Adão Negro

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal. Adão Negro é o filme dos sonhos de The Rock, que finalmente saiu do papel.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

