Adão Negro: Astro revela o quão poderoso é o Senhor Destino

O ator que interpreta o Senhor Destino em Adão Negro, Pierce Brosnan, revelou o quão poderoso é o personagem.

O herói faz parte da Sociedade da Justiça, que nos quadrinhos é a primeira equipe de super-heróis que antecede a Liga da Justiça na DC.

Brosnan comentou sobre os poderes do Senhor Destino, que utiliza o Elmo de Nabu, e está em contato direto com os Lordes da Ordem para manter o equilíbrio entre ordem e caos (via ScreenRant).

“Ele tem poderes para prever o futuro, ressuscitar os mortos e se teletransportar enquanto usa um capacete de ouro… É uma bênção e uma maldição. É quase como um vício em drogas em alguns aspectos”, disse ele.

“É preciso muita energia para usar o capacete. Foi uma roupa e um capacete muito bem desenhados, dos quais eu gosto muito. Jaume Collet-Serra é muito inclusivo na colaboração. Ele foi maravilhoso no sentido de que ele me enviaria desenhos do capacete, para que eu pudesse participar do visual dele”, concluiu o ator.

Filme novo da DC

Dwayne Johnson está escalado para interpretar o Adão Negro há um bom tempo, mas o projeto demorou para acontecer por conta de sua agenda lotada.

O astro é um dos nomes mais requisitados de Hollywood na atualidade, e participa de várias novas produções por ano.

Adão Negro, da DC, chega aos cinemas em 20 de outubro.

