Adão Negro: Cena pós-créditos vaza nas redes sociais

Alerta de spoiler

A cena pós-creditos de Adão Negro vazou nas redes sociais, e a Warner Bros. vem tentando abafar o vazamento.

O novo filme da DC é um dos lançamentos mais aguardados do ano, e promete introduzir a Sociedade da Justiça e expandir o DCEU como um todo.

No entanto, a cena pós-créditos foi vazada, estragando a maior surpresa prometida no longa-metragem. Mas, a surpresa já estava sendo revelada pelo astro Dwayne Johnson em entrevistas.

Na cena, Adão Negro está de um lado, enquanto em meio a fumaça vê a presença de um outro personagem: O Superman. O super-herói retorna, sendo interpretado por Henry Cavill (via Variety).

Ainda na sequência, o Homem de Aço diz: “Já faz um tempo desde que alguém deixou o mundo tão nervoso”, indicando um embate entre os dois.

Apesar do vazamento, a Warner vem tentando remover o vídeo nas mídias sociais, alegando uma violação de direitos autorais.

Henry Cavill como Superman

Mais sobre Adão Negro

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal. Adão Negro é o filme dos sonhos de The Rock, que finalmente saiu do papel.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

