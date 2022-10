The Rock confirma participação muito esperada em Adão Negro

Contém spoiler

Uma semana antes de chegar aos cinemas do mundo todo, Adão Negro teve seu evento de estreia na noite passada. E Dwayne Johnson deu uma saudação inesperada no tapete vermelho.

Vários pequenos spoilers do filme acabaram vazando da boca do próprio The Rock, que após a sessão respondeu algumas questões aos jornalistas e críticos presentes. Provavelmente acreditando que qualquer informação agora só vai alimentar a vontade do público de assistir o novo filme.

O filme tem muito para fazer em suas 2 horas e 4 minutos, incluindo a introdução dos integrantes da Sociedade da Justiça e do próprio Adão Negro. Mas aparentemente, também teremos uma participação muito aguardada nas telas.

“Bem-vindo ao lar”, foi o que Johnson disse quando questionado pelo Entertainment Tonight, sobre a presença do Superman de Henry Cavill em Adão Negro. Isso confirma que, apesar de todos os problemas, a Warner Bros. Discovery vai seguir com a existência do universo compartilhado da DC que conhecemos até aqui.

Os rumores da presença de Cavill no elenco do filme já eram fortes, e quanto mais a estreia se aproximava, mais The Rock parou de tentar negar. Mas agora, uma semana antes da estreia, é finalmente oficial.

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal. Adão Negro é o filme dos sonhos de The Rock, que finalmente saiu do papel.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

