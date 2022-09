Adão Negro: Dwayne Johnson surpreende os fãs em sessão teste; veja

O astro de Adão Negro, Dwayne Johnson, surpreendeu os fãs na primeira sessão teste do novo filme.

Um dos lançamentos mais aguardados da DC no ano, o longa-metragem vai trazer pela primeira vez o poderoso adversário do Shazam às telonas.

Com o ator confirmando um novo trailer para esta semana, ele revelou um vídeo na primeira exibição teste para o público (via ScreenRant).

Ele se sentou um pouco mais no fundo da sala do cinema, antes de surpreender os fãs na hora de coletar as reações, que foram positivas.

Veja o vídeo, abaixo.

And yes…our second trailer of #BlackAdam drops THIS WEEK!

⚡️🌍 https://t.co/r5n1rfttDF — Dwayne Johnson (@TheRock) September 6, 2022

Mais sobre Adão Negro

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro, da DC, chega aos cinemas em 20 de outubro.

