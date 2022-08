Adão Negro: Filme terá uma grande importância para a DC

O filme Adão Negro terá uma grande importância para a DC nos cinemas, segundo sua estrela, Dwayne Johnson.

Introduzindo o principal adversário do Shazam nos quadrinhos, bem como a Sociedade da Justiça nos cinemas. A equipe apareceu em live-action algumas vezes antes do filme, mas em séries.

Johnson revelou que Adão Negro é projetado para expandir o DCEU, com novos personagens e possíveis projetos derivados. No entanto, os spin-offs ainda não foram anunciados (via CBR).

“O objetivo é realmente expandir o universo e introduzir novos personagens e derivados, e ser realmente estratégico sobre o plano”, disse o astro.

“Temos algumas ideias de quais personagens as pessoas realmente vão responder em Adão Negro, e então já estamos pensando em: ‘Vamos começar a pensar sobre esse filme, e como esse filme parece para eles'”, comentou o ator.

Mais sobre Adão Negro

Dwayne Johnson está escalado para interpretar o Adão Negro há um bom tempo, mas o projeto demorou para acontecer por conta de sua agenda lotada.

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Completando o elenco, Aldis Hodge vive o Gavião Negro, Pierce Brosnan interpreta o Senhor Destino, Noah Centineo é o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro, da DC, chega aos cinemas em 20 de outubro.

