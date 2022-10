Adão Negro: Explicamos o final do filme da DC com Dwayne Johnson

Alerta de spoiler

A hierarquia de poder da DC mudou com o filme Adão Negro, o projeto dos sonhos estrelado por Dwayne Johnson. O ator vive o anti-herói e o maior adversário do Shazam nos quadrinhos.

Introduzindo um novo personagem no DCEU, o filme ainda traz os personagens que compõem a Sociedade da Justiça, a primeira equipe de super-heróis dos quadrinhos.

Continua depois da publicidade

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

Explicamos o que aconteceu no final do novo longa-metragem da DC, que vem dividindo a crítica internacional.

A história de Adão Negro

O filme conta a história de Teth-Adam, o escravo que se tornou o primeiro Campeão dos Magos, mas acabou excedendo o limite de seus poderes e preso.

Adão Negro possui os poderes dos deuses egípcios Shu (resistência), Hershef (força), Amon (poder), Zonga (Tote) (sabedoria), Anpu (velocidade), e Menthu (coragem). Diferentemente dele, Shazam possui dos deuses gregos.

Ao ser “ressuscitado” por Adrianna Tomaz, enquanto ela estava atrás da coroa de Sabbac, Adão Negro mata todos os membros da Intergangue no local.

O personagem era o salvador de Kahndaq para o povo local, e mesmo após 5 mil anos, todos ainda se lembram do que ele fez.

O país vinha passando por uma grande exploração de recursos naturais da Intergangue, que estavam no local extraindo tudo o que podiam e mantendo um tipo de autoritarismo.

Kahndaq era quase como se fosse uma terra de ninguém, e o retorno de Teth-Adam auxilia o povo a crer que há esperança de dia melhores.

O que acontece no final do filme?

Com a Sociedade da Justiça conseguindo prender o Adão Negro após ele ter se rendido pacificamente, a equipe começa a aprender mais sobre o mistério envolvendo Sabbac.

O vilão demoníaco surge e tenta retomar o trono que lhe era garantido, quando o último da linhagem de um antigo rei colocou a coroa de Sabbac. Este mesmo rei foi morto por Teth-Adam, o que provocou sua prisão pelos magos Shazam.

Sem Adão Negro, a nova força imparável do mundo, a Sociedade da Justiça com Senhor Destino, Gavião Negro, Esmaga-Átomo e Ciclone enfrentam Sabbac.

A equipe luta ferozmente contra Sabbac, que se provou ser tão poderoso quanto qualquer outro vilão já apresentado no DCEU.

O Senhor Destino teve uma visão, vendo que o Gavião Negro iria morrer. O thanagariano pensou que os rumos iriam mudar, mas Kent Nelson não havia contado mais sobre a visão.

Por conta disso, o Senhor Destino encontrou uma outra maneira, e impediu que Gavião Negro morresse. Destino se sacrificou para salvar seu amigo, e despediu-se de todos.

No entanto, durante a luta contra Sabbac, ele conseguiu acordar Adão Negro do outro lado do mundo, na prisão da nova base de operações da Força Tarefa-X, popularmente conhecido como Esquadrão Suicida.

Adão Negro estava sendo mantido por Amanda Waller na prisão, e impedido de proferir a palavra Shazam, que concedia seus poderes.

Porém, ele consegue se libertar, e nada para a superfície. Enquanto a luta entre o Senhor Destino e suas ilusões contra Sabbac continua, o personagem tem uma visão emocional com seu filho, que era o protetor original de Kahndaq.

Quando Destino estava enfraquecendo, os outros três membros da Sociedade da Justiça entraram no palácio em ruínas e tentaram impedir a morte de Kent. No entanto, o Senhor Destino acabou sendo morto por Sabbac, para o choque do Gavião Negro.

Não demorou muito para que Adão Negro surgisse como um relâmpago para confrontar Sabbac e ajudar os outros heróis. Ao final de tudo, Teth-Adam rasga o vilão ao meio, acabando com o possível novo reinado.

Mesmo tendo matado Sabbac e reivindicado o trono, Teth-Adam escolheu não ser um governante e destruiu o trono. Ele revelou que gostaria de ser apenas um protetor do país, e que queria ser chamado de Adão Negro.

Adão Negro está em exibição nos cinemas. Enquanto não chega ao streaming da Warner Bros., outros filmes da DC podem ser assistidos na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.