Aprovado? Adão Negro tem nota revelada no Rotten Tomatoes

Com a estreia se aproximando, o filme Adão Negro, estrelado por Dwayne Johnson, teve sua nota revelada no Rotten Tomatoes, e não é boa.

O novo longa-metragem violento da DC dividiu a crítica internacional, e no Rotten, a aprovação dos críticos está em 55% até o momento, e conta com 64 reviews. Em sua abertura, o filme alcançou a marca de 68%.

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

Confira algumas críticas, abaixo.

Muita ação no filme do Adão Negro

A maioria das críticas destacam a ação massiva em Adão Negro, e condenam o roteiro e a fala de The Rock sobre mudar a hierarquia de poder na DC.

“Adão Negro traz o relâmpago, mas sufoca o trovão, parecendo uma história de origem de super-herói, mas ainda tem batidas de ação pesadas”, revela a crítica do WhatToWatch.

“Adão Negro é um filme divertido, frenético e falho que responde às orações de muitos, ao mesmo tempo em que oferece aos espectadores um passeio de emoção repleto de ação com muito carisma de seus principais atores”, diz o ComicBook.

“Adão Negro dá ao DCEU um personagem com zero escrúpulo moral. Se ao menos o roteiro ficasse tão para trás quanto nosso anti-herói. A ação deslumbrante salva a narrativa simples; que resulta em um espetáculo de cinema pipoca que deve encantar os fãs”, escreve o MovieWeb.

“A ideia de introduzir novos heróis com poderes primeiro, origem depois, parece atraente no papel, mas não saber nada sobre a Sociedade da Justiça e seus membros não os torna adversários particularmente interessantes para nosso protagonista anti-herói”, revela o TheWrap.

“Em última análise, as necessidades do Universo DC se chocam contra o poder de estrela esmagador de Dwayne Johnson, e o filme acaba perdendo muitas das qualidades de entretenimento que poderia ter”, diz a crítica do Inverse.

Adão Negro estreia nos cinemas brasileiros em 20 de outubro de 2022. O filme será lançado ainda neste ano, na HBO Max.

