Adão Negro ganha pôster e data de novo trailer; veja

A Warner Bros. Pictures divulgou um novo pôster de Adão Negro, e confirmou a data de lançamento do segundo trailer.

A estreia do novo filme da DC não está tão longe, e os fãs aguardam muito para ver Dwayne Johnson no papel do maior vilão do Shazam.

Com um novo pôster, a Warner confirmou que o segundo trailer do longa-metragem será lançado nesta quinta-feira (8).

O cartaz reúne ao centro Adão Negro, bem como os membros da Sociedade da Justiça, Senhor Destino, Esmaga-Átomo, Gavião Negro e Ciclone (via Warner Bros. Pictures Brasil).

Veja o pôster, abaixo.

Poder nascido da fúria. ⚡#AdaoNegro

NOVO TRAILER AMANHÃ. pic.twitter.com/hAsSXg1sUF — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) September 7, 2022

Mais sobre Adão Negro

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro, da DC, chega aos cinemas em 20 de outubro.

