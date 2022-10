Adão Negro já supera Deadpool em um detalhe

O filme Adão Negro é um dos mais aguardados do ano. Com a estrela Dwayne Johnson realizando um sonho de viver o personagem, essa será a primeira aparição em live-action do vilão do Shazam.

O longa-metragem vai introduzir a Sociedade da Justiça ao DCEU, equipe que antecedeu a Liga da Justiça nos quadrinhos. No entanto, não será a primeira vez da equipe mais antiga da DC em live-action.

Porém, um único detalhe de Adão Negro parece fazer o filme superar Deadpool no quesito principal do projeto da Marvel.

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Além de Johnson, o elenco conta com Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell. Esses quatro últimos atores interpretarão Gavião Negro, Senhor Destino, Esmaga-Átomo e Ciclone, respectivamente.

Uma maior contagem de corpos

Deadpool, que anteriormente era produzido pela Fox e agora está com a Marvel Studios, era o filme de heróis com a maior contagem de corpos. Ou seja, a produção que mostrava um número exagerado de mortes.

O personagem, sendo um mercenários sem escrúpulos e cômico, já era de se esperar, mas ninguém pensou que o filme poderia ser superado.

Em recente entrevista à Esquire, o astro Noah Centineo revelou que Adão Negro é o filme de heróis que possui a maior contagem de corpos até o momento.

“Este filme tem dentes, embora seja um filme de super-herói fantástico, maravilhoso e extraordinário. Disseram-me que tem a maior contagem de corpos de qualquer filme de super-heróis até agora”, disse ele.

Embora para ele possa não ser uma grande coisa, Centineo diz que a produção questionou a moralidade dos personagens no novo filme da DC.

“Isso pode não ser uma grande coisa, mas essa é a ideia. Questionamos a moralidade com este filme, mas nunca concordamos com nenhuma das opiniões. Nos apenas deixamos em aberto”, comentou o astro.

Adão Negro é um dos personagens mais poderosos da DC, e não tem remorso em matar quem for preciso. Um dos casos é o próprio Billy Batson, que ele mataria antes que o garoto pudesse se tornar no Shazam.

O anti-herói não possui um código moral como Batman ou Superman, e mata quem merece morrer, se tornando juiz, júri e carrasco.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.