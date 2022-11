Adão Negro: Produtor indica que ESSE herói deve retornar

O filme Adão Negro, último lançamento da DC nos cinemas neste ano, dividiu a crítica internacional. Embora o público tenha gostado do longa-metragem, não foi o suficiente para alavancar a bilheteria.

No entanto, Adão Negro olha para o futuro e introduz novos personagens ao DCEU. E o principal produtor do filme indica que um certo herói vai retornar em outros projetos.

Continua depois da publicidade

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

Esmaga-Átomo pode retornar no futuro

Hiram Garcia, produtor do filme, publicou uma imagem de Noah Centineo em seu Instagram, enquanto o ator estava com o traje do Esmaga-Átomo (via ScreenRant).

Segundo o produtor, que adorou ver o astro no papel, o herói pode retornar em futuros projetos da DC, embora não tenha especificado qual.

“Aqui está outra foto de teste de câmera para Adão Negro! Adorei ver o insanamente talentoso Noah Centineo dar vida ao Esmaga-Átomo! Mal posso esperar para vocês verem para onde levamos esse personagem”, escreveu ele.

Mesmo que não seja uma confirmação de que Esmaga-Átomo vai retornar em algum próximo lançamento em breve, o herói não será descartado no DCEU.

O personagem fez sua segunda aparição em live-action, animando os fãs que puderam ver os poderes dele em ação.

Caso Adão Negro 2 aconteça, ou algum spin-off da Sociedade da Justiça, Esmaga-Átomo com certeza estaria presente.

Além dele, os outros personagem que já apareceram, Gavião Negro, Ciclone e até mesmo o Senhor Destino, podem retornar em futuras produções.

Adão Negro está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.