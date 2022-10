Adão Negro tem grande referência a Batman vs Superman que você não percebeu

Contém Spoilers

A cena pós-créditos de Adão Negro teve uma grande referência a Batman vs Superman, mas é bem possível que você não tenha reparado.

Superman (Henry Cavill) aparece para o Adão Negro de Dwayne Johnson e diz “precisamos conversar”, de forma parecida com quando ele diz “quando acenderem sua luz no céu, não apareça” ao Batman no outro filme. Porém, as palavras do Escoteiro estão conectadas a um tema ainda maior da sequência de Homem de Aço.

A revelação óbvia da cena é que Henry Cavill está de volta ao papel de Superman após cinco anos. Mas além do retorno do astro, a cena faz referência a um elemento controverso de Homem de Aço e Batman vs Superman, que podemos captar com o diálogo completo de Cavill.

Depois que Amanda Waller diz para o Adão Negro evitar causar problemas par ao resto do mundo, o Superman desce até onde o anti-herói está, e diz: “Já faz um tempo desde que alguém deixou o mundo tão nervoso”, podendo estar se referindo a si mesmo.

Em Batman Vs Superman, o mundo não tem certeza se vê o Último Filho de Krypton como um herói ou como uma ameaça. O debate que surge em torno do papel do Superman no mundo, acaba permitindo que Lex Luthor manipule o Batman à atacar o Escoteiro.

A ideia do Homem de Aço ser uma figura controversa não foi totalmente abraçada pelos fãs, mesmo que o Snyder Cut da Liga da Justiça lançado em 2021 tenha mostrado a ressureição do Superman, e ele tomando seu posto como protetor da Terra.

A cena pós-créditos de Adão Negro também se conecta com Esquadrão Suicida

A ideia do Superman deixar o mundo nervoso não moveu só a trama de Batman vs Superman. O conceito introduzido em Homem de Aço e expandido no primeiro Esquadrão Suicida.

Amanda Waller juntou o grupo de vilões como uma possível resposta para uma ameaça no nível da vista no filme solo de Superman. Sendo claramente o mesmo enredo do Adão Negro, em que ela manda a Sociedade da Justiça para capturar o protagonista, além de ser a razão que o personagem de The Rock é confrontado na cena pós-créditos.

Com o futuro da DC nos cinemas tomando forma, ainda não era claro o quanto dos filmes da época de Zack Snyder ainda serão cânones. Mas o retorno de Cavill, sendo acompanhado de um elemento chave nos filmes de Snyder pode ser um sinal do caminho que está sendo seguido pela Warner.

Enquanto Adão Negro e os próximos filmes da DC não são partes dos planos originais de Snyder, a franquia parece estar fazendo as pazes com alguns elementos introduzidos pelo diretor.

