DC revela se Superman é mais forte que o Adão Negro

O Superman é um dos super-heróis mais poderosos da DC, e disso não há dúvidas. No entanto, o personagem costuma se segurar, por ter medo de ferir alguém por perto, ou até mesmo matar, já que ele não mata.

Muitas vezes, o Homem de Aço foi colocado à prova para mostrar o que sabe fazer. Ele já lutou contra Batman, Darkseid, Shazam, Apocalipse, e vários outros. Para o vilão Apocalipse, ele acabou padecendo, morrendo nos braços de Lois Lane.

Porém, na equipe da Liga da Justiça, muitos fãs reconhecem o Flash como o mais poderoso, embora o Superman reconheça que o Caçador de Marte é mais forte e o assusta.

No entanto, há um adversário que pode ser mais forte e perigoso que ele: Adão Negro. O anti-herói e adversário do Shazam ganhou seu próprio filme, com Dwayne Johnson, e a DC revelou se o Superman é mais poderoso que o Adão Negro.

O Superman é mais forte, mas Adão Negro é feroz

As animações e filmes não mostraram totalmente a extensão de poder do Superman, embora a série Superman & Lois tenha explorado isso de uma forma melhor.

Na série, Clark está sem poderes, e Tal-Rho, seu meio-irmão, o jogou no Sol, fazendo o personagem adquirir os poderes novamente através da energia solar.

Com isso, ele ficou mais rápido, mais forte e muito mais poderoso do que jamais foi, tendo energia o suficiente que nem o Parasita poderia ser capaz de consumir.

A DC confirmou que o Superman é mais forte que o Adão Negro, desde sua super força, até mesmo seus outros poderes como visão de calor, super sopro ou sopro congelante.

Mas, o que difere os dois personagens é que Adão Negro não se segura, e é muito mais feroz e perigoso do que o próprio Superman (via CBR).

Possuindo o fator mágico, uma das fraquezas do Superman, os poderes de Adão Negro derivam dos deuses egípcios, concedidos pelo Mago Shazam.

Adão Negro foi o precursor da Terceira Guerra Mundial, que uniu a Liga da Justiça, os Jovens Titãs e a Sociedade da Justiça para derrotá-lo.

Depois de matar muitos, o vilão foi finalmente derrotado, com grande ajuda do Caçador de Marte, que o Superman considera o membro mais forte da Liga da Justiça.

O próprio Caçador de Marte reconhece que, embora há vilões ou heróis mais fortes que Adão Negro, nenhum é tão feroz e perigoso quanto ele.

Por conta disso, ele é uma grande ameaça mundial caso alguém queira tentar interferir em suas ações no país Kahndaq, e deve ser deixado em paz para não promover uma destruição ainda pior.

