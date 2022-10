Adão Negro: Trilha sonora entrega participação de outro personagem

Contém spoiler

A Warner Bros. entregou a participação de amado herói após divulgar uma das faixas da trilha sonora de Adão Negro.

Mesmo com o vazamento tendo confirmado a presença do Superman, com o retorno de Henry Cavill, o estúdio apenas confirmou isso.

Continua depois da publicidade

A trilha sonora, que é composta por Lorne Balfe, foi totalmente revelada, e assim, os títulos também são mostrados para o público (via WaterTower Music).

A faixa sonora é intitulada “Shaza-Superman”, tentando indicar uma participação do Shazam, mas sendo cortada com a aparição do Superman.

Confira a trilha sonora, abaixo

Mais sobre Adão Negro

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal. Adão Negro é o filme dos sonhos de The Rock, que finalmente saiu do papel.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.