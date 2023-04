Agente Infiltrado: Explicamos o final do filme da Netflix

Alerta de spoilers

Agente Infiltrado é o novo filme que tem dado o que falar na Netflix. O longa-metragem rapidamente subiu para a primeira posição dentre os mais assistidos na plataforma nos últimos dias. Quem já assistiu pode ter ficado com dúvidas em relação ao final – veremos tudo em detalhes mais adiante.

O filme começa com Adam Franco em uma missão onde ele mata impiedosamente uma jovem. Nos dias atuais, um atentado com bomba em um hotel abala a França. O ministro Marconnet está preocupado porque o culpado assume ser Moktar Al Tayeb, um sudanês considerado terrorista. O ministro o chamou ao país e não quis que essa informação fosse divulgada.

Ele pede ao chefe da inteligência, Kruger, para cuidar de Moktar. Como ele é próximo do chefe de um sindicato do crime chamado Victor Pastor, eles decidem se infiltrar em seu grupo. Kruger atribui a missão Franco.

No entanto, uma vez que eles querem que a infiltração seja rápida, Adam não recebe um pseudônimo, e é solicitado a usar seu nome real para a operação.

Adam consegue entrar no sindicato chantageando um membro responsável por novas contratações. Ele rapidamente ganha a atenção de Victor depois de acabar com seu chefe de segurança.

Os homens de Victor contam a Adam sobre Amet, um chefe de crime rival que tem causado problemas para Victor. Outro incidente ocorre em uma de suas casas noturnas, onde os homens de Amet provocam um tumulto.

Adam rapidamente despacha de todos os capangas. Ele é agradecido por Natalya, esposa de Victor que também administra a boate.

Victor percebe quem Adam é depois disso, e reconhece sua reputação. Ele diz a ele para se tornar o guarda-costas de seu filho Jonathan.

Adam e Jonathan se unem depois que ele o protege de valentões na escola. Mas sua irmã, Helene, ainda está apreensiva quando se deparou com um incidente no passado de Adam, onde ele matou alguém. No entanto, ela percebe que ele assassinou um membro do tribunal porque ele havia estuprado seu irmão mais novo. Foi um ato de vingança.

Moktar tem flashbacks do incidente no hotel. Ao contrário do que se diz, ele e sua família foram repentinamente atacados.

Adam se aproxima de Jonathan, mas é retirado de suas funções de condução para uma das tarefas de Victor. Ele tenta atrapalhar o estudo de Victor, mas é pego. Felizmente, ele já havia pedido a Jonathan um jogo de esconde-esconde. Ele simplesmente age como se estivesse brincando com ele, tira o bicho e pede desculpas.

A equipe de apoio de Adam, Mona e Cisko, traça uma conversa entre Moktar e Victor, discutindo uma determinada operação a ser executada no dia seguinte. Mais tarde, ele dirige o carro enquanto os homens de Victor roubam um banco. Mas eles são interceptados pelos homens de Amet e muitos deles são mortos. Eles só sobrevivem e escapam por causa de Adam.

As preocupações de Kruger e Marconnet crescem à medida que se pensa que Moktar está planejando outro ataque terrorista. Este último pede a Kruger que cuide dele o mais rápido possível.

Adam diz a Natalya para fugir, pois ele sabe muito bem que ela é quem deu a Amet informações sobre o assalto ao banco. Ele sabe que quando Victor descobrir, ela será morta. Amet acha que Natalya o traiu duas vezes e sequestra seu filho. Adam decide acabar com Moktar de uma vez por todas.

Victor se recusa a pagar resgate a Amet por Jonathan. Helena entra em contato com Adam e diz que Jonathan foi sequestrado. Embora ele dê de ombros para isso no início, ele não pode parar de salvá-lo. Ele diz a Cisko para perseguir Moktar enquanto ele corre para salvar Jonathan. Ele encontra Moktar e o tem sob a mira de uma arma, mas seu primo, Assan, atira em Cisko por trás e os dois escapam.

Adam salva Jonathan?

Adam se infiltra no quartel-general de Amet. Ele tem que passar pelos vários capangas que Amet tem à sua disposição, e usa suas habilidades para acabar com eles

Apesar disso, ele acaba sofrendo ferimentos brutais quando chega a Amet. Ele ainda é capaz de atirar nele e salvar Jonathan. Amet implora por sua vida e oferece a Adam uma fortuna para deixá-lo viver. Mas o agente não se importa nem um pouco com o dinheiro e apenas atira nele.

Mona está morta ou viva?

Durante sua recuperação, Adam tem flashbacks do dia em que matou o membro da corte. Kruger ofereceu-lhe uma maneira de escapar da prisão, tornando-se um agente.

Depois que Adam acorda, ele tenta alcançar Cisko, mas sem sucesso. Ele encontra imagens de vigilância de Moktar, mas é pego pela polícia. Ele diz a eles que está disfarçado. Um membro do sindicato de Victor testemunha isso. O disfarce de Adam vai por água abaixo. Ele leva mais de seus homens para matá-lo, mas Mona intercepta essa conversa.

Ela os enfrenta por conta própria. Enquanto ela é capaz de eliminar os três, ela sofre ferimentos fatais e morre na frente de Adam.

Qual é o objetivo de Moktar?

Adam finalmente encontra Assan e Moktar e os mantém sob a mira de uma arma. Ele pede que eles revelem qual é a “operação” que ele discutiu anteriormente.

Para seu choque, ele quer apenas uma operação para sua filha, que ficou gravemente ferida depois que eles foram atacados no hotel.

A operação foi bem sucedida e ela vai viver. Moktar revela que foi convidado por Marconnet a vir à França para discutir um cessar-fogo entre o Sudão e a França.

Ele diz a Adam que a França ajudou o Sudão a ganhar a independência, mas eles só queriam seu petróleo e ele está lutando pelos direitos do país.

Moktar não tem medo de ser morto. Ele apenas pede uma chance de se despedir de sua filha e Adam permite isso. Mas eles são emboscados por operações especiais enviadas por Kruger para uma operação de limpeza.

Moktar é rapidamente morto. Adam ajuda Assan a escapar com sua filha enquanto elimina todas as operações presentes. Os três escapam com sucesso.

Qual é o destino de Helene e Jonathan no final?

Helene é presa e Jonathan é levado pelas autoridades. Victor mata Natalya pela traição, mas é assassinado pelos agentes.

Depois que Helene é solta, ela pede informações sobre seu irmão. Quando ela não recebe nenhuma informação, ela decide entrar em contato com Adam.

Ela o espera em um ônibus enquanto um dos agentes de operações especiais se prepara para matá-la. Adam chega com Jonathan e enquanto os irmãos se reencontram, ele mata o op ao fundo.

Os três seguem a viagem de ônibus tranquilamente. Adam decidiu firmemente ir por vias escusas.

A filha de Moktar está segura e viva, enquanto o convite de Marconnet para Moktar é vazado para a imprensa, o que certamente deixaria ele e Kruger com problemas.

Agente Infiltrado está disponível na Netflix.

