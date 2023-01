Alec Baldwin é acusado de homicídio culposo por morte de diretora no set de Rust

O astro Alec Baldwin, que teve sua carreira completamente mudada em 2021, foi acusado por homicídio culposo pela morte de diretora no set de Rust.

Em 2021, Baldwin acabou disparando sem intenção na diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens do longa. Ele havia sido processado pela família de Hutchins.

Continua depois da publicidade

A promotoria do estado do Novo México acusou Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed, armeira do filme, por não ter a intenção de matar a diretora. Ambos podem pegar até 18 meses de prisão e uma multa de 5 mil dólares. As acusações serão apresentadas formalmente ao Tribunal do Primeiro Distrito Judicial do Novo México até o final do mês (via EW).

O diretor assistente Dave Halls assinou um acordo judicial pela acusação de uso negligente de uma arma. Ele vai enfrentar a pena de até seis meses de liberdade condicional.

Por sua vez, nenhuma acusação foi feita ao diretor Joel Souza, que se feriu no set por conta do tiro, bem como a Rust Movie Productions, equipe por trás do longa.

“Depois de uma análise minuciosa das evidências e das leis do estado do Novo México, determinei que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe de filmagem de Rust. Sob minha supervisão, ninguém está acima da lei e todos merecem justiça”, disse a promotora Mary Carmack-Altwies.

Diretora foi morta em ensaio do filme Rust

O caso de Halyna Hutchins no set de Rust

Em 21 de outubro de 2021, um ensaio de uma cena de Rust terminou com a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. Alec Baldwin recebeu uma arma e fez o movimento de tiro em frente da cineasta e de Joel Souza, o diretor.

A cineasta foi atingida e não resistiu ao ferimento. A investigação das autoridades continua para descobrir como a arma foi carregada com balas de verdade.

O ator Alec Baldwin garante que foi avisado de que a arma estava “fria” – ou seja, com munição falsa. Testemunhas também confirmam a versão do famoso, que seria protagonista e produtor de Rust.

Além do marido, Halyna Hutchins deixou o filho Aldous, de 9 anos.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.