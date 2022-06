Amber Heard não foi demitida de Aquaman 2, segundo Variety

Por meio de um comunicado para a Variety, Amber Heard negou que tenha sido demitida de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Um rumor indicava que o papel de Mera seria reformulado, com outra atriz sendo escolhida para substituir Amber Heard.

Foi relatado, além disso, que Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) poderia passar por refilmagens com Jason Momoa e Nicole Kidman por causa da substituição de Amber Heard como Mera.

Amber Heard segue como Mera

No entanto, a atriz negou que isso seja verdade. Leia abaixo um comunicado de um representante de Amber Heard.

“O boato continua como desde o primeiro dia – impreciso, insensível e um pouco insano”, diz o comunicado.

Amber Heard apareceu como Mera em Liga da Justiça, Aquaman e Liga da Justiça de Zack Snyder.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.