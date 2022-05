Amber Heard pode ser cortada de Aquaman 2

Amber Heard pode ser cortada de Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), o seu novo projeto no cinema.

Foi o que a própria estrela admitiu durante o julgamento por difamação contra Johnny Depp, de acordo com a CBS News.

Amber Heard contou que, inicialmente, a Warner Bros. a havia liberado do seu contrato para Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Com muito esforço, segundo a atriz, ela conseguiu se manter no elenco, mas não existe garantia de que as suas cenas realmente permanecerão em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

“Eles me liberaram do meu contrato. Eu lutei para permanecer, e eles me deixaram ficar. Eu só não sei o quanto estou, na verdade, no corte final.”

Amber Heard acrescentou: “Não sei se estarei no corte final ou quanto estarei. Foi difícil permanecer no filme.”

A atriz já havia contado que teve o seu papel bastante reduzido para Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Ela interpreta Mera, o interesse amoroso de Aquaman, interpretado por Jason Momoa, mas não deve ter uma grande participação na trama.

Existe um rumor que indica que Amber Heard terá menos de 10 minutos de tempo de tela em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.