Anne Hathaway pede paciência para fãs que aguardam O Diário da Princesa 3

O filme O Dário da Princesa 3 é muito aguardado pelos fãs, e a atriz Anne Hathaway pediu um pouco de paciência aos fãs que esperam a sequência.

Desde 2004, O Diário da Princesa não ganha um novo filme, e nos últimos anos, a continuação vinha sendo indicada pelo elenco original.

Após ser anunciado, O Diário da Princesa 3 se tornou uma das produções mais esperadas da Disney, embora não haja muitos detalhes.

Em entrevista recente, Hathaway comentou sobre a ansiedade dos fãs, e disse que o trabalho vai leva tempo para acontecer (via Deadline).

“Sentimos exatamente o mesmo e sei que provavelmente é muito frustrante. É um processo que requer paciência e, portanto, todos devem se considerar parte do negócio do cinema agora, porque esse é o tempo que realmente leva para fazer as coisas”, disse ela.

Anne Hathaway como Mia em O Diário da Princesa.

Mais sobre O Diário da Princesa 3

O Diário da Princesa 3, continuação do filme de 2004 com Anne Hathaway, está ainda em desenvolvimento.

Por enquanto, Hathaway vai retornar ao papel, sendo a única a ter sido escalada no elenco do longa.

Aadrita Mukerji será a roteirista do projeto, enquanto Debra Martin Chase, produtora da saga, vai retornar para produzir.

O Diário da Princesa 3 não possui previsão de lançamento.

Os dois primeiros filmes de O Diário da Princesa estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.