Aos prantos, fãs de Continência ao Amor fazem exigência a Netflix

O drama romântico Continência ao Amor, já disponível no catálogo da Netflix, está fazendo o maior sucesso com o público brasileiro. No Top 10 da plataforma, o longa aparece em posições de destaque. Muita gente que já conferiu (e se emocionou com) a trama, usou as redes sociais para fazer uma exigência ao streaming.

“Uma compositora musical e um militar prestes a ir para a guerra se casam por conveniência. Mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade”, afirma a sinopse oficial de Continência ao Amor.

O hit da Netflix tem Sofia Carson (Os Descendentes) e Nicholas Galitzine (Cinderela) como os protagonistas Cassie e Luke.

Explicamos abaixo o que os fãs de Continência ao Amor estão pedindo para os representantes da Netflix; confira.

Fãs de Continência ao Amor querem ver continuação na Netflix

Continência ao Amor – também encontrado sob o título original Purple Hearts – estreou na Netflix em 29 de julho de 2022.

O drama romântico não demorou nem 2 dias para aparecer no topo do ranking de filmes mais assistidos da plataforma.

Logo após a estreia, fãs utilizaram as redes sociais para pressionar a Netflix. O pedido é um só: Continência ao Amor precisa ganhar uma continuação.

O longa acompanha a história de dois jovens que não poderiam ser mais diferentes: a compositora Cassie Salazar e o soldado Luke Morrow.

Intrépida e ousada, Cassie trabalha em um bar californiano e sonha em fazer sucesso na indústria musical. Luke, por sua vez, é um recruta da Marinha que encontra conforto na rígida disciplina do serviço militar.

Continência ao Amor termina com um final bombástico, que arranca lágrimas até mesmo dos espectadores mais durões.

Nas redes sociais, os fãs de Continência do Amor exigem uma sequência para o filme – que é baseado no livro de Tess Wakefield.

“Preciso de Continência ao Amor 2! Ou de ver a Sofia e o Nicholas em outro filme! A química entre eles é sensacional”, comentou uma fã do longa.

O grande trunfo de Continência do Amor, segundo os espectadores, é a química inegável entre a atriz Sofia Carson e Nicholas Galitzine.

“Todo mundo deveria assistir Continência ao Amor na Netflix. A história da Cassie e do Luke realmente tocou meu coração. Foi tudo muito bonito e emocionante. Amei o filme!”, elogiou outra espectadora.

Além disso, muita gente elogia o tom emocional do longa. Para diversos espectadores, o drama romântico é “perfeito para chorar”.

“Noite passada, assisti Continência ao Amor e chorei como um bebê. Comecei sem expectativas, mas adorei vê-los (Cassie e Luke) se apaixonando. É um filme muito fofo. Recomendo para todos os românticos”, avaliou outra assinante da Netflix.

Continência ao Amor, com Sofia Carson e Nicholas Galitzine, está disponível na Netflix.

