Aprovado? Stephen King diz o que achou de Halloween Ends

Stephen King, um dos maiores autores de terror de todos os tempos, compartilhou o que achou de Halloween Ends, filme que fecha a nova trilogia do assassino Michael Myers.

Desde seu primeiro livro, Carrie, King pavimentou o próprio caminho para ser uma lenda do terror, sendo considerado uma verdadeira autoridade no assunto. O autor não se limitou só as páginas, já que boa parte de sua obra foi adaptada para o cinema, se tornando alguns dos filmes de terror mais icônicos da história.

O Iluminado, de Stanley Kubrick, Na Hora da Zona Morta de David Cronenberg, além de longas como Louca Obsessão e It: A Coisa, são exemplos de adaptações celebradas do trabalho do autor, que nunca deixou de apoiar o gênero nos cinemas.

Dirigido por David Gordon Green, Halloween Ends traz uma conclusão para Jamie Lee Curtis em seu papel clássico como Laurie Strode, a heroína e sobrevivente do clássico original de 1978. O longa se passa 4 anos após o final de Halloween Kills (2021), e vemos como a personagem lida com o trauma de perder sua filha do filme anterior, além do retorno eminente de Michael Myers.

King usou o Twitter para dar sua opinião sobre o filme, dizendo: “Eu gostei de Halloween Ends. Ele não reinventa a roda, mas é… supreendentemente movido pelos personagens.”

Certamente a opinião do autor não é a mais positiva do mundo, mas já aparece como um alívio para os fãs que sofreram com Halloween Kills, filme anterior que não teve uma boa recepção.

Halloween Ends dividiu a crítica

Mesmo com King gostando do último longa do reboot, Halloween Ends recebeu opiniões mistas da crítica e dos fãs.

Claro, a interpretação final de Curtis como Laurie Strode foi muito apreciada, mas o longa sofreu críticas por ter uma trama confusa, poucos sustos e entregar um final insatisfatório. Atualmente, o novo filme possui 44% de aprovação da crítica e 58% da do público no Rotten Tomatoes, mas as porcentagens devem flutuar nos próximos dias.

Tirando o clássico de 1978 e o reboot de 2018, a franquia Halloween sempre sofreu nas notas dos críticos. Mesmo tendo uma porcentagem abaixo da média, Halloween Ends ainda é o filme com a 4ª maior nota dos 12 antagonizados por Michael Myers.

Se você é um fã da franquia já pode conferir Halloween Ends nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Soldeira