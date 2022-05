Aragorn reage à série de TV de O Senhor dos Anéis

Viggo Mortensen para sempre será lembrado como o Aragorn dos filmes de O Senhor dos Anéis, apesar de ter outros excelentes filmes no currículo. O astro reagiu à série do Amazon Prime Video, Os Anéis de Poder, ao ser perguntado sobre o assunto.

O THR conversou com o astro, que atualmente estrela Crimes of the Future (Crimes do Futuro), de David Cronenberg. Inicialmente, Mortensen parecia não estar muito por dentro do assunto, mas logo disse que vai assistir a série.

“O que é isso? A coisa de televisão? É com a Apple, ou coisa assim? […] Oh, sim. É, vou assistir. Mas você sabe dizer qual material eles estão usando como fonte? O que deixaram eles usarem? […] Vai ser divertido assistir”, disse o astro de O Senhor dos Anéis.

Vale apontar que Viggo Mortensen se distanciou de blockbusters após a trilogia O Senhor dos Anéis. Ele trabalhou, inclusive, em outros filmes com Cronenberg: Marcas da Violência e Senhores do Crime.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estreia dia 02 de setembro de 2022 no catálogo da Amazon Prime Video. Recentemente a série ganhou as primeiras reações, que parecem positivas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.