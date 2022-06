Arremessando Alto quebra grande tradição dos filmes de Adam Sandler

Arremessando Alto, novo filme de Adam Sandler para a Netflix, quebrou uma tradição conhecida dos projetos do astro com a produtora Happy Madison: sua esposa, Jackie, não aparece em momento algum do filme.

Sandler e Jackie se conheceram no filme O Paizão, de 1999, e se casaram em 2003. Adam Sandler tem, desde então, o costume de sempre incluir ao menos um membro de sua família na maioria de seus filmes, sendo Jackie a convidada mais frequente.

No entanto, Arremessando Alto rompe com essa prática tradicional da família Sandler.

Não houve alguma explicação oficial para a ausência de Jackie no novo filme, mas o site Screen Rant acredita que possa estar relacionado ao gênero do filme, já que o forte da Happy Madison é a comédia, e Arremessando Alto é um drama.

Em comparação, outros filmes de drama do ator também não contaram com aparições de sua família.

Adam Sandler é o “Rei do Basquete” na Netflix

Adam Sandler retorna em mais um projeto para a Netflix, agora vivendo Stanley Sugerman, um olheiro de basquete, que tem sua mão machucada ao longo do filme.

“Um olheiro de basquete azarado encontra um jogador com potencial de sucesso e se esforça para provar que ambos merecem chegar à NBA”, revela a sinopse.

Dirigido por Jeremiah Zagar, com roteiro de Taylor Materne e Will Fetters, o elenco ainda conta com estrelas como Ben Foster, Robert Duvall e Queen Latifah. Jogadores da NBA como Boban Marjanović, Trae Young, Jordan Clarkson, Khris Middleton, Aaron Gordon, Kyle Lowry, Seth Curry, Tobias Harris, Tyrese Maxey, e Matisse Thybulle – além de LeBron James também aparecem.

Arremessando Alto, com Adam Sandler, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Karol M.