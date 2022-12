Artista de Avatar 2 denuncia filme por salários injustos

Uma semana antes da estreia de Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2), o novo filme de James Cameron foi denunciado por dar salários injustos para um artista.

O artista conceitual Logan Preshaw relatou o abuso da empresa Weta Workshop por não ter pago o que foi prometido em um contrato, para trabalhar nos efeitos especiais da sequência.

Continua depois da publicidade

Ele acabou respondendo uma publicação do diretor David F. Sandberg, de Shazam!, que pareceu também estar do lado dos artistas (via ScreenRant).

Preshaw revelou que havia feito um acordo para ser pago por horas trabalhadas em um dia, e disse ter trabalhado 10 horas por dia. Ele acabou sofrendo um corte de 10 dólares de seu trabalho.

“Trabalhei em Avatar 2. Tenho orgulho disso. Não me orgulho do pouco que a Weta Workshop paga a seus artistas”, escreveu ele.

“Como artista conceitual, recebi o salário mínimo atual. Um corte salarial de 10 dólares por hora desde quando eu era o protagonista de desenhos animados. Muitos dos artistas práticos foram pagos de forma semelhante”, comentou o artista.

Ele também disse que o diretor, bem como a 20th Century Studios não se incluem nas denúncias, apenas a empresa para a qual trabalhou.

Artistas de Avatar relatam experiência ruim

Não é a primeira vez que um artista da franquia reclama sobre o péssimo tratamento que recebem da equipe de efeitos visuais.

Nick Sinnot, que trabalhou no primeiro Avatar, revelou que os trabalhadores do filme não eram de sindicatos, e Cameron acabou explorando o trabalho para revisar várias situações sem pagar.

A indústria de efeitos visuais está passando por uma mudança nos últimos meses, dado o cenário atual de vários estúdios. A Marvel foi um desses, com vários artistas reclamando da sobrecarga e falta de transparência do estúdio.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.