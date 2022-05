Mulher-Hulk: entenda por que o CGI está tão ruim

A Marvel divulgou na última terça-feira, 17 de maio, o primeiro trailer oficial para a série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, sua nova produção para o Disney+.

Apesar de ser uma das estreias mais aguardadas do ano, o vídeo promocional decepcionou os fãs e a gravação rapidamente viralizou na internet por um motivo extremamente negativo: seu CGI ruim.

Assim que o vídeo de Mulher-Hulk foi lançado, fãs da Marvel preencheram as redes sociais de reclamações e memes, alegando que o CGI está abaixo do padrão do MCU.

Dentre algumas das principais comparações, internautas do Twitter disseram que a série parece ter sido feita no jogo The Sims, enquanto a personagem Fiona, do filme Shrek, também chegou aos assuntos do momento ao ser comparada com a Mulher-Hulk.

Brincadeiras a parte, o site Screen Rant levantou algumas possíveis explicações para o CGI de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis parecer tão inferior se comparado com as demais séries do MCU:

Afirmando que o visual da Mulher-Hulk parece desajeitado e pouco convincente, o site considera que um dos principais problemas esteja no orçamento: segundo o Screen Rant, Mulher-Hulk precisa desprender uma grande parte de seu orçamento para os efeitos visuais, já que a personagem principal envolve grande uso de CGI, e isso torna os recursos mais limitados que em comparação a séries como Gavião Arqueiro, por exemplo, que exigiu menos edição.

O site também levanta a crise na indústria de efeitos visuais, um mercado precário: um relatório no Inverse diz que “A indústria de efeitos visuais está com problemas há muito tempo”, pois as empresas contratantes querem que as edições sejam feitas rapidamente, e isso acaba afetando a qualidade do CGI.

No entanto, em previsões mais otimistas, o site também levanta que ainda temos algumas semanas até o lançamento de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, janela que pode significar um tempo extra para os efeitos visuais serem refinados antes dos episódios chegarem ao Disney+.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia dia 17 de agosto de 2022.

