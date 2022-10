Assassinato e corrupção no suspense que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix lançou um emocionante filme policial, que conta a história do assassinato brutal de uma jovem que está sendo investigada por dois policiais corruptos.

“Dois policiais corruptos investigam o brutal assassinato de uma jovem, e as tensões chegam a um ponto crítico na pequena cidade marcada pela segregação racial”, diz a sinopse oficial.

Na trama, a polícia descobre o corpo de uma jovem no mato, mas as tensões vêm à tona em sua pequena cidade racialmente segregada, com a polícia, acusações falsas e comícios que fornecem os elos perdidos do racismo.

O elenco do filme conta com Mothusi Magano , Frank Rautenbach , Chris Chameleon , Mona Monyane , Nicolus Moitoi (Sonnyboy), Izel Bezuidenhout (Melissa), Phoenix Baaitse , Deon Coetzee, Brendon Daniels, Michelle Douglas, Nicola Hanekom, Robert Hobbs ( Dominee), Campbell Meas , Louw Venter e Erica Wessels.

Mas vamos ver, afinal, que suspense é esse que todo mundo está assistindo na Netflix.

Vento Selvagem é o novo suspense da Netflix

Ao longo dos anos, surgiram filmes que destacam a corrupção na força policial e como a desigualdade racial faz parte de um sistema quebrado. Vento Selvagem lida exatamente com isso.

Atualmente, o longa-metragem está em 4º lugar dentre os 10 mais assistidos da Netflix, atrás apenas de O Enfermeiro da Noite, Depois do Universo e Nada de Novo no Front.

Vento Selvagem tem um ritmo mais lento, com história e temas fortes. É uma boa opção para quem quer uma narrativa mais politica e socialmente engajada.

A produção sul-africana é do diretor Fabian Medea – esse é o seu longa-metragem de estreia. Ele também assina o roteiro da produção.

Vento Selvagem está disponível na Netflix.

