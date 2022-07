Astro confirma conversas com Tom Cruise sobre Top Gun 3

Top Gun: Maverick é um sucesso absoluto, quebrando recordes de bilheteria e ofuscando grandes franquias como Marvel e Star Wars. Com isso, uma continuação não está fora de questão.

Miles Teller, que interpreta o filho de Goose (Anthony Edwards) Rooster em Maverick, relatou ao Entertainment Tonight sobre Top Gun 3.

“Eu tenho conversado com ele [Tom Cruise] sobre isso”, confirmando os rumores sobre diálogos sobre o projeto, mas o ator deixou claro a dependência do protagonista e produtor do filme Tom Cruise. “Vamos ver. Isso seria ótimo, mas tudo depende de TC. Tudo depende de Tom”. (via Digital Spy)

Top Gun 3 só depende agora de Tom Cruise, será que o astro irá realizar o desejo do público de uma continuação? Vale destacar que Maverick só foi produzido quase quatro décadas depois do lançamento do filme original.

Top Gun: Maverick é a maior bilheteria de 2022

Tom cruise e sua relação com a sequência

Tom Cruise relatou ao Empire sobre todo o processo até a produção da aguardada sequência, o projeto era um desejo do ator, mas havia dúvidas de como seria a realização.

“Eu não sei qual é a história. Eu não faço filmes apenas para fazer filmes. Eu estava tipo: ‘Jerry [Bruckheimer], isso nunca vai acontecer’. Eu honestamente nunca pensei que faria isso.” relatou o ator.

“Nós apenas começamos a conversar. E percebi que havia coisas que poderíamos realizar cinematograficamente. E comecei a ficar animado com esse grande desafio de ‘Como vamos fazer isso?’ Então eu disse a Jerry: ‘Eu vou fazer isso se…’ significando, eu não vou fazer as coisas CGI.”

Top Gun: Maverick finalmente foi lançado alcançando 1 bilhão de dólares de bilheteria, uma realização única na carreira do astro, Tom Cruise agora irá colher os frutos do projeto, ainda disponível nos cinemas.

