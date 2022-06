Top Gun 2 bate recordes da Marvel e de Star Wars na bilheteria

O novo filme de Tom Cruise, Top Gun: Maverick (Top Gun 2), bateu os recordes de bilheteria da Marvel e de Star Wars.

A sequência é o maior sucesso de Tom Cruise nos Estados Unidos, e está quebrando recordes no país. Dessa vez, o filme arrecadou US$ 44 milhões em seu quarto final de semana de exibição, segundo o analista Gitesh Pandya (via ScreenRant).

Para efeito de comparação, os filmes Star Wars: O Despertar da Força e Pantera Negra, lucraram, respectivamente, US$ 42,4 milhões e US$ 40,8 milhões, no quarto final de semana quando foram exibidos. Além disso, o longa-metragem criou um grande desafio para Star Wars.

No entanto, Top Gun 2 fica abaixo de Avatar, que fez US$ 50,3 milhões em bilheteria nos Estados Unidos, na quarta semana de exibição.

O filme é apenas o quarto a quebrar a barreira dos US$ 40 milhões após um bom tempo nos cinemas norte-americanos, e um dos maiores sucessos da Paramount.

Tom Cruise volta em Top Gun 2

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Top Gun 2, com o ator Tom Cruise, está em exibição nos cinemas.

