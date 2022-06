Top Gun 2 cria grande desafio para Star Wars

Top Gun: Maverick (Top Gun 2), com Tom Cruise, foi lançado nos cinemas e criou um grande desafio para o próximo filme Star Wars.

A sequência do filme clássico de 1986, usou muitos efeitos práticos e manteve o uso de CGI no mínimo. Cruise e o restante do elenco passaram por um exigente treinamento de três meses, para pilotar os caças e deixar tudo um pouco mais real no filme (via Screen Rant).

Agora, Star Wars: Rogue Squadron, filme de Patty Jenkins sobre caças estelares na franquia, precisa aprender com Top Gun 2. Este é um desafio para o novo projeto da Lucasfilm que está em desenvolvimento.

O uso do CGI como conhecemos na franquia será inevitável, com caças estelares, voos espaciais, uso da velocidade da luz e muito mais. Uma grande força seria a nostalgia para Rogue Squadron, o mesmo que Top Gun 2 conseguiu aproveitar muito bem e equilibrar para uma nova parcela de personagens.

Mesmo que Rogue Squadron tivesse sido lançado antes de Top Gun 2, haveria uma necessidade grande de ser visualmente impressionante. O novo longa-metragem será o primeiro a ser focado em caças estelares e seus pilotos na franquia, que são muito usados em diversos projetos da saga.

Filme é sucesso de bilheteria

O novo Top Gun é um grande sucesso de bilheteria, e pode chegar ao bilhão muito em breve. O filme está acima das expectativas e se tornou a terceira maior bilheteria do ano.

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Top Gun 2 (Top Gun: Maverick), com o ator e Tom Cruise, já está em exibição nos cinemas.

