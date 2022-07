Astro da Marvel discute diferenças entre Taika Waititi e Christopher Nolan

Um dos grandes astros da Marvel discute sobre as diferenças entre os diretores Taika Waititi e Christopher Nolan.

Christian Bale, que interpretou o Batman e agora viverá o vilão Gorr em Thor: Amor e Trovão, comparou os dois diretores e seus trabalhos (via ScreenRant).

Ele revelou haver diferenças, e gostou das abordagens de cada cineasta. Bale ainda elogiou os diretores por serem “brilhantes”.

“Semelhanças em ambos serem cineastas brilhantes. As diferenças são totalmente diferentes, mas eu amo as duas abordagens”, disse o ator. “Tive o privilégio de fazer parte da trilogia do Cavaleiro das Trevas, que as pessoas consideravam uma abordagem mais realista.”

Bale ainda revela que Waititi é um pouco mais teatral e cômico, usando um humor para um filme que balança entre a comédia e tragédia.

“E então a versão mais teatral e cômica que Taika abraça com Thor: Ragnarok e agora Thor: Amor e Trovão também. Mas, o que Taika também faz brilhantemente é que ele tem um humor maravilhoso. Ele realmente traz a comédia e a tragédia”, conclui o astro.

Christian Bale como Gorr

Novo vilão do MCU

Christian Bale promete ser um dos destaques do blockbuster com a sua interpretação de Gorr, o Carniceiro dos Deuses. Ele chegou a quase desistir do papel.

O personagem não é um inimigo tão antigo de Thor nos quadrinhos. No entanto, rapidamente adquiriu a sua importância.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho.

