Astro da Marvel entra para elenco de Duna: Parte 2

Um dos astros da Marvel, Tim Blake Nelson, foi escalado para Duna: Parte 2, sequência do aclamado filme de 2021.

O papel de Nelson não foi revelado, e sua adição ao elenco é tardia, visto que as filmagens do longa-metragem já foram finalizadas (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

O astro estrelou O Incrível Hulk no papel de Líder, e vai retornar como o vilão em Capitão América: Nova Ordem Mundial.

Ele se junta aos já escalados Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, entre outros nomes.

Não há muitos detalhes sobre a sequência dirigida por Denis Villeneuve, também diretor de Duna e conhecido por Blade Runner 2049.

Duna: Parte 2 vai surpreender fãs dos livros

O ator Javier Bardem falou brevemente sobre Duna: Parte 2 em uma sessão de perguntas e respostas no Festival de Cinema de Cannes de 2022.

Ele revelou que já leu o primeiro rascunho, e que o filme surpreenderá até os fãs dos livros.

“Eu li o novo rascunho e acho que eles fizeram um trabalho incrível ao juntar as peças de uma maneira que surpreenderá as pessoas”, disse ele. “Eles não ficarão surpresos [pelo que acontece], obviamente, porque eles leram o livro, mas eles vão se surpreender com a forma como eles o montaram.

“Fiquei muito emocionado com isso. É um filme que está cheio, e você pode sentir o peso dele, e ao mesmo tempo você pode apreciar como ele é espetacular”, concluiu o ator.

Duna: Parte 2 chega aos cinemas em 2 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.