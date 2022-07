Astro da Marvel faz grande promessa sobre Guardiões da Galáxia 3

Chris Pratt, o Peter Quill dos filmes da Marvel fez uma grande revelação sobre Guardiões da Galáxia 3. O astro em breve retorna ao MCU em Thor: Amor e Trovão (Thor 4) e, logo depois, continua sua jornada na franquia dos Guardiões da Galáxia.

O terceiro volume da saga foi adiado devido a alguns fatores. Inicialmente, o projeto iria dar início a Fase 4 do MCU, mas a demissão de James Gunn, e logo depois a recontratação deram uma pausa no desenvolvimento, pois o cineasta estava ocupado trabalhando em O Esquadrão Suicida.

No entanto, o roteiro do filme já havia sido confirmada, tornando mais fácil para a equipe iniciar a fotografia principal desde o início do desenvolvimento.

O longa no momento está em fase de pós-produção e, mesmo tendo um longo caminho pela frente, Pratt está prometendo o que o público pode esperar de seu personagem.

Ator ficou emocionado com terceiro filme da franquia

Enquanto promovia o seu projeto mais recente, A Lista Terminal, o ator contou que em conversa com Gunn, empolgado com a edição do terceiro filme, o diretor confirmou que esse pode ser o melhor trabalho da trilogia. O próprio ator afirmou que deve ser uma “verdadeira obra-prima”.

“É fantástico! James Gunn tinha acabado de assistir uma versão inicial outro dia. Liguei para ele ontem, e ele está muito, muito orgulhoso do trabalho que todos fizeram. Ele disse que é o melhor trabalho que todos nós já fizemos”, disse o ator.

“Ele se sente muito confiante, o roteiro é incrível e posso dizer com total confiança que ele fez uma verdadeira obra-prima, e mal posso esperar para que as pessoas vejam”, continuou ele. “É James Gunn, ele fez os três filmes, o que é realmente raro e muito especial no mundo das trilogias de grande bilheteria”.

Pratt ficou emocionado ao falar sobre o fim da trilogia, dizendo que está aproveitando ao máximo sua experiência. Dizendo que todo o seu esforço deve ser bem recompensado para ele, resultando em seu melhor trabalho.

Guardiões da Galáxia 3, está previsto para estrear em maio de 2023.

