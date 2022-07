Estrela de Guardiões da Galáxia revela emoção com fim da trilogia

Uma das grandes estrelas de Guardiões da Galáxia, revelou estar emocionado com o fim a trilogia criada por James Gunn.

Chris Pratt, o Senhor das Estrelas do cinema, falou sobre o terceiro filme e como está se sentindo nostálgico em poder retornar ao papel (via ScreenRant).

“Você quer estar consciente e se esforçar muito para experimentar o momento. Tipo, isso está indo embora”, disse ele. “Você não pode aceitar mais do que apenas estar presente. E eu estou presente.”

O astro parece ter curtido cada momento no set de Guardiões da Galáxia 3, seu possível último filme com a Marvel. Pratt está no papel desde 2014, e ainda vai aparece em breve no filme Thor: Amor e Trovão.

Além dele, Dave Bautista vai se despedir como Drax após o terceiro filme, segundo o próprio diretor.

Mais sobre Guardiões da Galáxia 3

Os Guardiões da Galáxia irão embarcar em uma nova aventura em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), antes do seu terceiro filme ser lançado.

Com o retorno de James Gunn, o elenco é composto por Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter, Chuk Iwuji, Maria Bakalova, e ainda contará com a participação especial de Daniela Melchior.

Guardiões da Galáxia 3 estreia em maio de 2023. Enquanto o filme não estreia, você pode assistir aos outros dois no Disney+. Clique aqui para poder assinar o streaming.

