Querido personagem do MCU deve se despedir após Guardiões da Galáxia 3

Um dos mais queridos personagens do MCU deve se despedir após Guardiões da Galáxia 3, o novo filme do diretor James Gunn para a Marvel que estreia em 2023.

Gunn, que retorna para a franquia, voltou a falar com os fãs sobre o longa-metragem no Twitter, após ter desmentido um rumor de Adam Warlock.

Continua depois da publicidade

As gravações foram finalizadas ainda em junho, e o cineasta adiantou que Dave Bautista interpretará Drax pela última vez em Guardiões da Galáxia 3 (via ComicBook).

“Eu tento nunca dizer nunca quando se trata dessas coisas, mas, sim, é provavelmente o último filme de Drax e o fim da história para este grupo”, escreveu Gunn, em resposta ao fã.

Apesar de ser o último filme da franquia, o universo vai se expandir um pouco mais, como uma série sobre Groot. A minissérie terá episódios de curta duração, e será lançada ainda em 2022.

Mais sobre Guardiões da Galáxia 3

Os Guardiões da Galáxia irão embarcar em uma nova aventura em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), antes do seu terceiro filme ser lançado.

Com o retorno de James Gunn, o elenco é composto por Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter, Chuk Iwuji, Maria Bakalova, e ainda contará com a participação especial de Daniela Melchior.

Guardiões da Galáxia 3 estreia em maio de 2023. Enquanto o filme não estreia, você pode assistir aos outros dois no Disney+. Clique aqui para poder assinar o streaming.

Sobre o autor Gabriel Silveira