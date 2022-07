Diretor de Guardiões da Galáxia 3 desbanca grande rumor sobre Adam Warlock

O diretor de Guardiões da Galáxia 3 desbanca um grande rumor envolvendo Adam Warlock.

James Gunn, cineasta dos dois filmes dos Guardiões da Galáxia, está retornando para o terceiro. E claro, como sempre, está desmentindo rumores (via ScreenRant).

Após o site The Direct divulgar que Adam Warlock, de Will Poulter, não estaria usando seu traje clássico com azul e vermelho, Gunn foi ao Twitter e fez um comentário sobre a matéria.

“Uma besteira total”, escreveu o cineasta.

O site acabou retirando a matéria do ar, posteriormente. Porém, um internauta acabou capturando a tela do momento em que o cineasta respondeu.

Mais sobre Guardiões da Galáxia 3

Os Guardiões da Galáxia irão embarcar em uma nova aventura em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), antes do seu terceiro filme ser lançado.

Com o retorno de James Gunn, o elenco é composto por Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter, Chuk Iwuji, Maria Bakalova, e ainda contará com a participação especial de Daniela Melchior.

Guardiões da Galáxia 3 estreia em maio de 2023. Enquanto o filme não estreia, você pode assistir aos outros dois no Disney+. Clique aqui para poder assinar o streaming.

