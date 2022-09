Astro da Marvel perdeu papel em clássico filme de Quentin Tarantino

Um dos grandes astros da Marvel, Samuel L. Jackson, é conhecido por interpretar Nick Fury em Vingadores ou Mace Windu na franquia Star Wars. Ele é um dos atores muito conhecidos por sempre estar em filmes de ação.

Jackson tem uma carreira consolidada em Hollywood, tendo estrelado na franquia Vingadores, Capitã Marvel, Pulp Fiction, a trilogia prelúdio de Star Wars, Django Livres, entre outros.

Ele vai voltar a reprisar seu papel de Nick Fury em Invasão Secreta, série da Marvel Studios para o Disney+ que vai estrear apenas em 2023.

No entanto, Jackson quase trabalhou com Quentin Tarantino antes de Pulp Fiction, mas acabou perdendo o papel e ficou de fora do clássico longa-metragem do cineasta.

Samuel L. Jackson foi cotado para Cães de Aluguel

Em uma entrevista com o Vulture em 2015, Samuel L. Jackson relembrou sua amizade com Tarantino e como ela começou. O ator revelou que após Febre da Selva, ele foi a uma audição de um roteirista desconhecido.

O astro se preparou e memorizou uma cena em que ele estaria junto de Tim Roth ou Harvey Keitel, no entanto, a audição não foi como o esperado.

Jackson não fez cena com Roth ou Keitel, e sim, com outros dois profissionais que ele nunca tinha visto na vida. Ele relembrou que os dois com quem contracenou na audição não conseguiam parar de rir e não conheciam suas falas.

A audição foi ruim e o ator ficou sem o papel no filme Cães de Aluguel, o primeiro de Tarantino, um cineasta que iniciava sua carreira na indústria cinematográfica.

Mais tarde, ele descobriu que as duas pessoas com quem leu na audição era o próprio Tarantino e Lawrence Bender, o produtor do filme.

Mesmo com um primeiro encontro infeliz com Tarantino, Jackson trabalhou com o diretor dois anos depois, em 1994, no clássico Pulp Fiction. O diretor havia se tornado amigo do ator, e revelou que estava escrevendo um outro filme, que futuramente seria conhecido como Pulp Fiction.

Porém, quando Jackson chegou à audição, ele foi confundido com Laurence Fishburne, que era cotado para o papel de Jules Winnfield. Jackson ficou com raiva, mas conseguiu o papel.

O papel que Jackson iria desempenhar em Cães de Aluguel até hoje permanece em segredo, e apesar de toda a confusão, o ator se tornou muito amigo de Tarantino.

Cães de Aluguel está disponível na HBO Max.

