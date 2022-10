Astro de Adão Negro fez teste para ser o Batman

Pierce Brosnan interpreta a primeira versão do Senhor Destino nos cinemas no filme Adão Negro, mas o ator de 007 quase entrou para o mundo da DC bem antes em um papel bem maior.

Brosnan chegou a fazer teste para ser o Batman no clássico filme de 1989, mas revelou para Jimmy Fallon que falhou por ter “dito algo estúpido para Tim Burton”.

Continua depois da publicidade

O ator certamente se recuperou da perda do papel após estrelar como James Bond anos depois e ser amado por fãs do mundo todo. Mas mesmo assim, o público se pergunta o que o ator teria dito para Burton que o tirou da disputa para ser o Cavaleiro das Trevas.

“Eu me lembro de dizer algo estúpido para Tim Burton, eu disse ‘Você sabe que eu não consigo entender nenhum homem que usaria a cueca por cima da calça'”. Brincou o ator, e completou: “Mas tudo bem, a melhor opção conseguiu o trabalho, e você sabe, Senhor Destino e eu deveríamos nos encontrar da mesma forma, eu acho.”

Brosnan e a experiência de ter um papel enorme

Brosnan não pareceu ter problema algum em entrar num papel famoso por ter vários interpretes. Dois anos atrás, quando a lenda Sean Connery morreu, o ator escreveu uma bela homenagem para o 007 original em seu Instagram.

O ator escreveu: “Sir Sean Connery, você era meu James Bond Favorito quando eu eracriança, e como um homem que se tornou James Bond. Você projeta uma longa sombra de esplendor cinematográfico que viverá para sempre. Você liderou o caminho para todos nós que seguimos suas pegadas icônicas[…]”

Mesmo tendo em seu currículo um dos papéis mais icônicos do cinema, Brosnan poderá iniciar seu próprio legado no cinema e na DC com o seu Senhor Destino.

Adão Negro estreia dia 20 de outubro nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Soldeira