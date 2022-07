Astro de Adão Negro provoca novos projetos na DC

Um dos atores de Adão Negro provocou novos projetos sobre seu personagem na DC.

Com o corte final já pronto, o novo filme com The Rock é um dos mais esperados do ano. O longa-metragem será responsável por introduzir a Sociedade da Justiça.

O astro Aldis Hodge, que vai viver o Gavião Negro, líder da equipe, revelou se há projetos do herói nos planos da Warner Bros (via ScreenRant).

“A coisa sobre o Gavião Negro, você saberá se você olhar para a cronologia da série de quadrinhos. Você tem a Sociedade da Justiça, você até o faz mergulhar um pouco na Liga da Justiça, e então tem os quadrinhos independentes dele, e há muita história lá”, disse.

Apesar de não haver nenhum projeto em desenvolvimento para o personagem, o ator revela que gostaria de explorar mais da história do herói em algum filme.

“Sua história de fundo, sua maldição, sua história com a Mulher-Gavião. Há tanto para preencher um filme independente – alguns filmes independentes! Eu só espero que possamos explorá-lo”, comentou o ator.

Filme do Adão Negro chega nos cinemas

Além de finalmente permitir que Dwayne Johnson brilhe no reino dos super-heróis depois de mais de uma década sendo vinculado ao projeto de alguma forma ou estilo, o vindouro filme de Adão Negro também vai apontar os holofotes para a Sociedade da Justiça da América, a equipe de super-heróis mais antiga da DC Comics.

Entre os membros da equipe do DCEU está a Ciclone manipuladora do vento, que será interpretada pela atriz Quintessa Swindell de Gatunas, da Netflix.

Além disso foi anunciado que Noah Centineo, também um ator da Netflix – de Para Todos os Garotos que Já Amei, será o Esmaga-Átomo.

Em seguida, o ator Aldis Hodge de O Homem Invisível foi escalado como Gavião Negro e Sarah Shahi, de Sex/Life, como Adrianna, líder de um movimento de resistência.

O elenco é fechado com Pierce Brosnan como o poderoso Senhor Destino.

O personagem de Dwayne Jonson irá lutar contra a Sociedade da Justiça da América nos dias atuais, e nós também vamos voltar aos tempos antigos para descobrir como o homem antes conhecido como Teth-Adam ganhou seus poderes (o que foi indicado em Shazam!).

Atrás das câmeras, Jaume Collet-Serra de Jungle Cruise está dirigindo, com Rory Haines e Sohrab Noshirvani tendo escrito o último rascunho do roteiro.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

