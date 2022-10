Astro de Adão Negro quer ver o retorno DESSE personagem

Alerta de spoiler

O novo filme do astro Dwayne Johnson, Adão Negro, é um dos grandes lançamentos do ano, e o último da DC a estrear nos cinema em 2022.

O longa introduz pela primeira vez a Sociedade da Justiça em um filme live-action, e traz também o vilão do Shazam nos quadrinhos, no projeto dos sonhos de The Rock.

No entanto, muitas coisas acontecem no decorrer do filme, e um dos astros comentou se um amado personagem dos fãs pode retornar futuramente.

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

Senhor Destino pode voltar ao DCEU?

Apesar do trágico fim de Kent Nelson, a história do Senhor Destino pode ainda não ter terminado, e há chances do personagem voltar.

Em uma entrevista ao USA Today, Pierce Brosnan comentou sobre seu potencial futuro com a franquia após a conclusão de Adão Negro.

“Então eu acho que a porta está aberta. Eu honestamente não tenho ideia de onde isso vai dar. Eu só sei que estou muito orgulhoso do trabalho interpretando o Sr. Destino e honrado por fazer parte do mundo dos quadrinhos da DC.”

Mesmo que o corpo de Kent e o Elmo de Nabu tenham sumido na frente de toda a Sociedade da Justiça, não quer dizer que ele deixou de existir para sempre no DCEU.

Nos quadrinhos, Kent Nelson possui sucessores ao elmo. Como já foi mostrado na animação Justiça Jovem, após a morte dele, quem assume o poder é Zatara, pai de Zatanna.

O Senhor Destino sempre foi estabelecido na DC como um dos seres mágicos mais fortes, e poderia muito bem desafiar o Superman.

Apesar da morte chocante nas mãos de Sabbac, o filme deixa destaca que parecia haver uma outra formação ainda mais antiga da Sociedade da Justiça.

Caso seja ideia da DC, o estúdio poderia focar em um filme da equipe acontecendo no passado, e mostrando a união do Senhor Destino e Gavião Negro.

Ou mesmo, a morte do personagem pode ter sido um truque, e o herói pode ter se teletransportado, enquanto seus aliados tenham pensado que ele morreu.

Adão Negro está em cartaz nos cinemas.

