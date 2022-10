Astro de Animais Fantástico preocupa fãs de Harry Potter

Eddie Redmayne, ator principal da franquia Animais Fantásticos, deu uma notícia dura aos fãs que estão ansiosos pelo 4º filme do spin-off de Harry Potter.

A franquia começou em 2016 com Animais Fantásticos e Onde Habitam, que de forma geral, agradou tanto os fãs quanto a crítica. Já a sequência lançada dois anos depois, Crimes de Grindelwald, teve uma recepção um pouco mais sofrida que seu antecessor.

O terceiro filme da série foi Os Segredos de Dumbledore, que estreou mais cedo neste ano e foi uma verdadeira bomba, comprovando a piora progressiva da nova franquia. Os três longas foram escritos por J.K. Rowling e dirigidos por David Yates.

Animais Fantásticos sofreu também fora das telas, com o polêmico caso de Johnny Depp, que interpretava o vilão principal da franquia até ser substituído por Mads Mikkelson no terceiro. Além disso, os comentários de Rowling sobre pessoas transgênero, ajudaram a diminuir bastante o interesse público sobre novas obras da autora.

A franquia contaria inicialmente com 5 filmes, mas a queda no rendimento em cada lançamento, e as controvérsias que inundam os bastidores, geraram incertezas sobre o futuro de Newt Scamander (Redmayne) e companhia.

Em uma entrevista com a IndieWire, Redmayne fez uma revelação pessimista sobre a franquia, dizendo que ainda não tem informações sobre um 4º filme da série.

Quando questionado se tinha informações sobre Animais Fantásticos 4, o ator respondeu: “Eu não. É uma questão para J.K. Rowling, David Yates e Warner, mas eu não sei, estou com medo. Eu não posso adicionar mais nada. Eu amo interpretar Newt, ele é um homem doce.”

Animais Fantásticos 4 realmente não irá acontecer?

O comentário de Redmayne é apenas mais um em uma longa lista de más notícias que circundam a franquia Animais Fantásticos.

Com Os Segredos de Dumbledore se tornando o filme de menor retorno financeiro do Mundo Bruxo, a Warner Bros. ainda está decidindo o que fazer sobre o futuro destes spin-offs de Harry Potter.

Redmayne declarou que a decisão também cabe a Rowling, cujo o relacionamento com o estúdio não está claro, e a Yates, que está envolvido na direção de Pain Hustlers para a Netflix.

Mesmo sem uma resposta clara da Warner sobre o assunto, talvez seja melhor deixar Animais Fantásticos como uma trilogia, e seguir em frente com outros projetos derivados de Harry Potter.

Se Animais Fantásticos 4 realmente acontecer, esperamos que este trem descarrilhado volte aos trilhos, e consiga trazer, depois de tantas falhas, a magia do mundo de Harry Potter de volta às telonas.

Os três filmes de Animais Fantásticos estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira